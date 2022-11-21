Проболтался: сын Наташи Королевой готовится покинуть Россию

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Сын знаменитой певицы переедет не один, компанию ему составит бывшая стриптизерша.

Сын певицы Наташи Королевой проболтался, что собирается покинуть Россию. 20-летний Архип Глушко имел неосторожность рассказать о планах на будущее в эфире федерального канала. Свой переезд он мотивирует учебой за границей.

Сын звезды шоу-бизнеса в настоящее время учится в московском Вузе. Уже через год юноша окончит факультет востоковедения Высшей школы экономики. После получения диплома Глушко собирается продолжить обучение в другой стране, но в какой — пока не уточнил.

«Дальше, скорее всего, пойду в магистратуру, но есть такие планы, что в другой стране», — признался ребенок Королевой.

Архип Глушко, как и его звездная мама, увлекается музыкой. Начинающий исполнитель планирует уехать из России не один. Собой он заберет невесту — бывшую стриптизершу Мелиссу Волынкину. Сейчас пара снимает квартиру в столице.

Сама Королева и отец мальчика Сергей Глушко недолюбливают избранницу сына. 49-летняя певица не верит в серьезность их отношений, и уверяет, что Мелисса у него «не первая и не последняя» девушка. Примечательно, что именно исполнительница «Маленькой страны» помогла Волынкиной «слезть» с шеста и устроиться на работу визажистом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что невестку Наташи Королевой заподозрили в беременности.