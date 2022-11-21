«Хотели бы все изменить»: почему Япония помогает союзникам России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Naoki Nishimura; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Стране восходящего солнца объективно выгодно сотрудничество с РФ, однако страна не может позволить себе самостоятельную политику.

Решение Японии выделить безвозмездную помощь странам, не поддержавшим антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН, можно трактовать как сигнал к стремлению скорее закончить конфликт. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

«Может быть, это косвенное выражение не то чтобы поддержки России, но в определенной степени желания скорее закончить конфликт. Кроме того, один из бывших премьер-министров Японии Есиро Мори достаточно резко высказался против Зеленского и Украины в целом», — сказал он.

Эксперт указал, что Россия представляет собой удобный источник сырья и обширный рынок сбыта для японских товаров, поэтому сотрудничество с ней очень важно и объективно выгодно для Японии. Однако, поскольку страна находится под военным протекторатом США, позволить себе абсолютно самостоятельную политику она пока не может.

Безпалько также обратил внимание на то, что Япония достаточно осторожно и неохотно вводила антироссийские санкции, которые к тому же носили противоречивый характер и некоторыми экспертами расценивались как формальные.

«Я думаю, что, конечно, японцы хотели бы изменить политику в отношении России на более позитивную. Но насколько им позволит это сделать солидарность со странами „коллективного Запада“, пока что сказать сложно. Я надеюсь, что это произойдет, потому что экономически, с точки зрения рационализма, прагматизма сотрудничество с Россией очень выгодно для Японии», — заключил Безпалько.

Власти Японии намерены оказать безвозмездную помощь 19 государствам, которые не поддержали осуждающую Россию резолюцию Генассамблеи ООН о выплатах репараций Украине. В МИД страны пояснили, что деньги пойдут на поддержку неправительственных и международных организаций, «исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи».

Как сообщал 5-tv.ru, Генассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию по созданию реестра и механизма возмещения ущерба, причиненного Россией Украине в ходе боевых действий.