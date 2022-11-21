Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Врач объяснил, что боль является сигналом организма о его проблемах. Что будет с теми, кто откладывает лечение?

Зубная боль приносит много дискомфорта, однако ее лечение люди часто откладывают на потом. Эксперты предупреждают — игнорирование проблемы может привести в трагичному финалу. Врач-стоматолог Илья Антонов в беседе с 5-tv.ru рассказал, что зубная боль может быть опасна для жизни.

Стоматолог объяснил, что любая боль является криком о помощи нашего организма. По словам Антонова, есть «очень терпеливые люди», которые заглушают боль обезболивающими таблетками, и рассчитывают, что воспаление рассосется само собой. Однако такой подход может только усугубить проблему.

«У каждого процесса есть этап ремиссии, когда организм подстраивается под возникшую проблему. Нам становится условно легче, хотя на самом деле прекратившаяся боль говорит только о том, что процесс ушел уже в хроническую стадию», — предостерег врач.

Эксперт подчеркнул, что у зубной боли существует второй этап, когда ее проявления становятся менее яркими, но более продолжительными. Именно в этот момент человек уже не может найти облегчения в лекарствах. По его словам, вторая стадия боли может привести к большинству серьезных проблем, если не обратиться к специалисту.

«Через какое-то время мы можем даже наблюдать изменение форм лица — обычный отек», — объяснил Илья Антонов.

«Терпеливые люди», которые упорно игнорируют лечение проблем полости рта, подвергают свою жизнь угрозе. Врач уверяет, что после прекращения ремиссии зубная боль может даже спровоцировать смерть.

«Дальше идет ухудшение, происходят гнойные воспаления — это процесс разрушения тканей вокруг очага воспалений. Гной, выделяемые токсины — это то, что попадает в кровь и это начинает накапливаться в нашем организме, не просто создавая фон вреда, но и запуская процессы, которые, к сожалению, могут вести к летальному исходу», — рассказал в заключение стоматолог.

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