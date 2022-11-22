«Все бывает когда-то в первый раз»: Бузова рассказала о необычном подарке поклонника

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Ольга Бузова въехала в новые апартаменты после ремонта. Почему певица так долго тянула с переездом и имеет ли к этому отношение ее новый роман, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

У Ольги Бузовой — праздник. Она завершила ремонт в своей новой квартире и теперь готовит к переезду вещи. Во сколько певице обошлось благоустройство жилья и правда ли, что у нее появился достойный избранник, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Официально сегодня ночью я буду уже ночевать впервые в своей собственной квартире», — делится радостным событием теледива.

Теперь все ее дни проходят за разбором коробок и пакетов, но для нее это приятные хлопоты.

«Значит [вещи привезли в]270 стандартных, классических [пакетах], 100 больших под вешалку и около 35 таких больших чемоданов. Нет ничего лучше родных клетчатых сумок, на самом деле», — считает она.

Роскошную квартиру площадью 200 квадратных метров на Мосфильмовской улице с видом на пруд Бузова купила еще в 2019-м. За недвижимость теледива заплатила 120 миллионов рублей. Но все это время продолжала снимать жилье. В ее апартаментах шел ремонт, который, по словам Ольги, обошелся ей еще дороже, чем сама квартира.

«Все финансовые моменты я уладила. Это оказалось очень дорого: и плитка, и мрамор дорогой. Все со вкусом, все красиво», — рассказывает певица.

Звездные апартаменты оформлены в светлых тонах, а металлические стеллажи и двери исполнены в стиле ар-деко. Первыми кадрами нового жилища певица уже поделилась с подписчиками в своем микроблоге. По ее словам, сейчас все готово не на сто процентов. Но ей слишком надоело ждать, поэтому решилась на переезд.

«Знаете, я приеду [в новые апартаменты] и на полу полежу. Параллельно маляр будет что-то красить, балконы будут разбирать, возить шкафы. А я так — у коврика, знаете. Главное, что свое, родное», — шутит Бузова.

Поклонники певицы разделяют ее радость и уже гадают: переедет ли она одна или с новым возлюбленным. Недавно в прессе появилось видео с отдыха артистки в компании неизвестного мужчины. Мнения фанатов разделились. Одни считают, это блогер Димон Диско, другие — депутат из Челябинска.

Сама Ольга отказывается от комментариев. Говорит, что по-прежнему находится в активном поиске. Но с удовольствием принимает ухаживания и подарки. Например, один из кавалеров преподнес ей поистине королевский презент — племенного жеребца.

«В этот момент я поняла всю глубину фразы: „Все бывает когда-то в первый раз“. Конь! И еще имя у него такое — Ураган. Я прям на коне, Бузова на Урагане!» — радуется певица.

Ольга в восторге от своего нового питомца. Теперь девушка чаще занимается верховой ездой и совершенствует свои навыки. Ураган полностью оправдал свое имя. Во время тренировок он регулярно проявляет характер. Бузовой приходится его укрощать.

«Он Ураган реально. Была один раз ситуация, когда он меня чуть не скинул с седла. Он пока еще малой, жеребец. Его нужно держать крепко в узде», — пояснила звезда экрана.

Ольга не раскрывает имени мужчины, которой подарил ей коня, но интригует: этот человек имеет все шансы завоевать ее сердце.

«Мы в прекрасных отношениях. Более того, я хочу сказать мы в потрясающих отношениях», — откровенничает Бузова.

Поскольку телеведущая уже несколько раз прошла через предательство, повторять прошлые ошибки она не собирается.

«Все мужчины хотят от меня детей. Все хотят меня на полную, на долгую получить, чтобы потом, как дойную корову, с этого всего сосать и доить», — убеждена телезвезда.

Тем не менее, девушка по-прежнему верит в большое и светлое чувство и признается, что очень хочет снова его испытать.

«Должна произойти любовь, искра. Я готова сесть в самолет и пролететь во Владивосток с разницей во времени 9 часов чтобы увидеть [любимого] человека. Я готова жертвовать своим временем!» — заверяет она.

Правда, пока никому не удалось перейти из категории поклонников в спутники жизни. Сама Ольга не отчаивается. Ведь сейчас у нее и так много забот.