Опасные знаки: какие метки на руках нельзя игнорировать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Некоторые родинки могут нести негатив. Но что еще должно вызывать опасения?

Хиромант Иван Громов рассказал, какие знаки нельзя игнорировать, если они появляются на руках. Об этом он сообщил в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, если вы увидите на своих ладонях новые знаки, это повод обратиться к специалисту. Они могут нести в себе угрозу для человека. В первую очередь, на ладонях не должно быть родинок, которые несут в себе негатив.

«Например, если она появилась в районе большого, то можно сказать, что проблемы могут прийти в отношения с близкими вам людьми, то есть семья, родственники — все, что с этим связанно», — сказал специалист.

Если вы заметили на ладони пятна красного или алого цвета, то это говорит о том, что в какой-то из сфер жизни сейчас могут быть сложности. В том случае, если они темного цвета — это повод бить тревогу, объясняет специалист. Необходимо разбираться, на какой области ладони появилось это пятно, потому что это может сказать о причинах и откуда стоит ждать проблем.

«Последний признак — это если вы обнаружили у себя обрыв линии. Например, если вы видите обрыв на линии сердца — это ближайшая к пальцам горизонтальная линия, то сложности могут прийти в личной жизни», — объяснил Громов.

Как ранее писал 5-tv.ru, Иван Громов рассказал, как по ладони предугадать появление собственного жилья.