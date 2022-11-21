Петербургский Дом музыки приступил к проведению «Высших исполнительских курсов»

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС ; 5-tv.ru

Школа виртуозов открылась на берегах Волги. Особую атмосферу для музыкантов создает не только главная русская река, но и восхитительные пейзажи.

Школа виртуозов открылась на берегах Волги. Петербургский Дом музыки проводит «Высшие исполнительские курсы», где признанные мастера учат секретам и тонкостям искусства. Особую атмосферу создает и главная русская река, которая и раньше вдохновляла великих композиторов. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов расскажет о духе музыки и гении места.

Музыка Шопена с ее безмятежным спокойствием звучит как признание в любви этим заповедным местам. Никто и ничто не отвлекает исполнителей от творчества.

«Я бы назвала это место, похожим на какую-то русскую сказку. Эти пейзажи, эти аллеи, сосновый бор, лес — изумительный вид из нашего окна», — рассказала Лейсан Казакбаева, участница проекта «Высшие исполнительские курсы».

Уникальный проект петербургского Дома музыки «Высшие исполнительские курсы» впервые проходит в здравнице на берегах Волги. Сосны и ели — словно маяки на фоне утопающих в тумане жигулевских гор — чаруют и завораживают. Великая русская река — которая когда-то вдохновляла Некрасова и Горького, Репина и Айвазовского, Шаляпина и Дунаевского — сегодня воодушевляет молодых виртуозов.

Двадцать музыкантов — от Новосибирска до Самары и от Петербурга до Ростова — десять дней оттачивают мастерство едва ли не до совершенства. Эти курсы — как камертон — очень тонкая настройка исполнительской техники. Уроки с педагогами чередуются с часами самостоятельных занятий.

Евгений Савельев вновь и вновь играет один из этюдов Скрябина. Такое короткое произведение, но какое мастерство нужно пианисту.

«Это ультраси — сплошные тройные и четверные прыжки на инструменте идут. Ну и конечно же, музыка такая захватывающая, что произведение идет меньше двух минут, а образов — как в огромной симфонии», — говорит Андрей Диев, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, заслуженный артист РФ.

Они ставят перед собой амбициозные задачи. Ефим Привалов на контрабасе репетирует концерт Гайдна. Всего два музыканта в мире исполняли его на этом инструменте прежде.

«Как-то хочется и роста, и что-то другое поиграть — то, что не играли никогда, или единицы исполняли. Это просто интересно», — поделился участник проекта «Высшие исполнительские курсы» Ефим Привалов.

Пять музыкальных инструментов — пять направлений. Наставники работают с лучшими, с теми для кого музыка — смысл жизни.

«Уровень очень высокий. Но всегда требуется какая-то огранка. Может быть, „огранка“ — это немножко индустриальный термин, но какие-то новые идеи, которые лягут на талантливую душу ребят, они пригодятся им раскрыть какие-то новые грани», — пояснил художественный руководитель Санкт-Петербругского Дома музыки Сергей Ролдугин.

У народного артиста страны — виолончелиста Сергея Ролдугина — мастер-классы идут один за другим. Маэстро очень емко и выразительно сначала объясняет, а потом, конечно, сам берет смычок в руки.

Георгий Гринемайер тоже мечтает добиться высот в профессии. Эта рапсодия Гершвина — самое исполняемое произведение, сочиненное когда-либо американским композитором. В этом и сложность — слишком много выдающихся музыкантов исполняли рапсодию.

«Сложность этого произведения в сочетании блюзовых тонов, о которых рассказывает само название произведения, с моментами академической игры классических традиций. Это сложно сочетать при исполнении этого произведения», — поделился участник проекта «Высшие исполнительские курсы» Георгий Гринемайер.

Петербургский дом музыки помогает преодолевать молодым талантам трудности и дарит колоссальные возможности одаренным исполнителям, которые только начинают путь во взрослый мир классической музыки.

«Создать такую огромную, я бы сказал, разветвленную сеть концертной жизни, преподавательской системы мастер-классов — это уникально. Тем более, в наше время», — рассказал народный артист РФ, скрипач и дирижер Максим Федотов.

Почти все участники проекта сейчас готовятся к конкурсам, где их будет оценивать строгое профессиональное жюри. Свои программы они представили и здесь — в здравнице на берегу Волги. И каждый из них точно смог подобрать свой музыкальный ключ к сердцам слушателей.