Не прокачу: в Петербурге закрылся сезон самокатов
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В Петербурге закрылся сезон самокатов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Популярному способу передвижения придется искать альтернативу.
С улиц Петербурга исчезает двухколесный транспорт. Завершается сезон аренды электросамокатов, который напрямую зависит от погодных условий, а в Северную столицу уже пришли похолодание, минусовые температуры и снегопады.
Так что всем любителям самокатов придется с ними попрощаться до весны. Некоторые компании по кикшерингу уже завершили работу, другие заявили, что сделают это в ближайшие пару недель.