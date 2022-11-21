И даже не стыдно: красноярские дрифтеры заплатят штраф за гонки вне закона

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин ; 5-tv.ru

Молодые люди искренне не понимают, за что получили наказание. Случаев, когда при несанкционированных заездах страдали люди, совсем не мало.

Полиция Красноярска задержала стритрейсеров после дерзкого заезда по ночному городу. Молодые люди выложили в сеть возмутительные кадры. На них компания заезжает в пешеходную зону. И демонстрирует опасный дрифт на мосту.

«Короче, у Сережи в этом месяце на штрафы выделено 200 тысяч рублей, поэтому можно просто ни в чем себе не отказывать. Золотой человек», — комментировали происходящее «шутники».

Корреспонденту «Известий» удалось поговорить с участниками заезда, пока те общались с полицией. Молодые люди заявили, что просто хотели проверить безопасность пешеходных зон. А про дрифт сказали: просто было скользко, вот и занесло. Тем не менее всю компанию оштрафовали.

«Любая дырка в системе имеется, мы решили это проверить. Все. Теперь усилят охрану. Ничего критичного. Штраф там минимальный», — заявил один из лихачей.

«Ну 200 тысяч есть, я думаю, расплатитесь», — вопрошал журналист.

«Да конечно!» — извинений от стритрейсера не последовало.

Вопиющий инцидент произошел вчера. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших и жертв.