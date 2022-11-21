В Кремле заявили, что расстрелявшие российских пленных будут найдены и наказаны

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Россия сделает все возможное, чтобы виновные в зверской расправе националисты не избежали ответственности, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия будет делать все возможное, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и добиться наказания причастных к нему. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия сама будет заниматься поиском тех, кто совершил преступление. Они должны быть найдены и наказаны», — подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что Москва обратится в международные организации, если будет шанс с их помощью привлечь виновных к ответственности.

«Если нет, то это не будет иметь смысла», — подытожил пресс-секретарь президента.

Видеозапись с убитыми мужчинами в российской военной форме появилась в сети 12 ноября. На кадрах отчетливо видно, что они были без оружия. Их расстреляли в селе Макеевке, расположенном в ЛНР.

Политолог объяснил намерение Киева «замять» убийство пленных россиян

В Минобороны РФ сообщили, что националисты убили российских военных выстрелами в голову. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Положения Римского статута Международного уголовного суда позволяют привлечь украинских боевиков к ответственности по нескольким статьям.

Минувшим днем газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором запечатлен расстрел российских военнопленных со стороны боевиков ВСУ.

В Госдуме назвали зверством расстрел пленных российских военных. Там заявили, что киевский режим заслуживает за это самого сурового наказания, а также призвали к трибуналу над президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на Западе отреагировали на расстрел российских пленных боевиками ВСУ.