Анна Седокова получила серьезные травмы на съемках шоу

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица пожаловалась на неудобный костюм, из-за которого она повредила ногу.

Анна Седокова была участницей танцевального шоу на федеральном канале, где ей пришлось выступать в костюме Божьей коровки. О трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться, Седокова рассказала Газете.ру.

Во всех неудачах на сцене артистка обвинила неудобный костюм, который назвала «душной конструкцией».

«Тебе не хватает дыхания, при этом ты еще должна динамично танцевать. Ты ничего не видишь — тебя ведут за руку на сцену, как маленького ребенка, говорят, где ступенька, чтобы ты не споткнулась. Однажды я упала со сцены после выхода и повредила ногу», — рассказала певица.

Она призналась, что много раз по хореографии шла не туда, и танцорам приходилось перестраиваться под нее. Но случилось это исключительно из-за костюма, в котором звезде было трудно что-то разглядеть. В целом Седокова назвала себя «отличницей» на этом проекте, потому что ко всему относилась крайне ответственно.

«Сказать, что я где-то не доработала, не могу. Не было ни дня, когда бы я не пришла на репетицию, не позанималась в зале, не репетировала, не просила дополнительные часы. Любой человек на проекте скажет, что я выкладывалась на максимум, вложила всю свою душу и тело. У меня до сих пор остался шрам на руке от номера с воздушным гимнастом и не факт, что он пройдет. Все ноги и колени у меня в синяках — тут фраза „не доработала“ точно не подойдет», — откровенно призналась певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова жалуется на плохое самочувствие на фоне слухов о разводе.