Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Действующий глава республики оказался лучшим среди других пяти кандидатов.

Российский лидер Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

«Отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию», — говорится в сообщении.

Ранее в Казахстане проходили внеочередные выборы президента страны. На этот пост выдвинулись шесть претендентов: действующий президент Касым-Жомарт Токаев, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, экономист Мейрам Кажыкен, правозащитница Салтанат Турсынбекова, общественный деятель Каракат Абден и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

Президент Токаев еще в сентябре предложил провести досрочные выборы. По его словам, мандат президентского срока нужно сократить до одного с увеличением с пяти до семи лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с избирательных участков в Казахстане.