Семейные узники: кто из знаменитостей нашел своих родных спустя много лет

Кто из звезд нашел своих родных после долгой разлуки

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Многие люди оказываются разлучены с родными, такое случается и с знаменитостями.

Наталья Водянова, Марат Башаров и Антон Макарский смогли найти своих родственников после долгой разлуки. Но все ли были этому рады? «Вечерняя Москва» поделилась самыми трогательными историями встреч знаменитостей и их родных.

Искала всю жизнь

Модель Наталья Водянова недавно нашла родную сестру, которую не видела 22 года. Младшая сестра появилась на свет, когда модели было 18 лет. По ее словам, тогда она посоветовала маме отдать девочку на удочерение из-за бедственного положения в семье — мама Водяновой в одиночку воспитывала трех дочерей и четвертую бы с трудом потянула.

Названную при рождении Марией девочку удочерила супружеская пара из США. Новые родители назвали ребенка Дженнифер.

Позже Водянова пыталась найти сестру, но у нее не получалось. Пока Дженнифер не сделала ДНК-тест. Так сестрам и удалось найти друг друга, они встретились и даже устроили общую фотосессию для журнала, которую опубликуют в декабре.

Перемирию не бывать

Актер Марат Башаров рос с отчимом. Из-за семейных конфликтов родной отец Башарова ушел из семьи, когда тот был еще ребенком.

Знаменитый актер полюбил отчима, а в молодости даже носил его фамилию — Юнисов. Когда Марату исполнилось 18 лет, он встретился с биологическим отцом, однако попытка матери примирить их провалилась.

В одном из интервью Башаров признавался, что после первой встречи с родным отцом не желает видеться или общаться с ним больше никогда.

Понял и простил

Актер Антон Макарский не знал ничего о родном отце, рос в актерской семье и мечтал о творческой профессии. В этом Макарскому помогал отчим, чью фамилию он носит по сей день.

Однако познакомиться с родным отцом актеру все-таки удалось — их встреча произошла, когда Макарский был уже состоявшимся человеком. В этой истории чудо произошло, и разлученные сын и отец смогли наладить связь. Макарский продолжает общаться с родственником и не держит на него зла.

Познакомились по телефону

Родители актера Сергея Маковецкого развелись, когда тот был совсем младенцем. Мальчика воспитывала мать, затем появился отчим, с которым у Маковецкого не заладились отношения.

Актер познакомился с родным отцом, когда стал популярным. Они пообщались по телефону, но на дальнейший контакт Маковецкий не пошел — всем просьбам отца о встречи он категорически отказывал. Сергей не смог понять, почему до его популярности отец не пытался наладить с ним отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что найденная сестра Водяновой очень похожа на прославившего ее фотографа.