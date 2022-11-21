Кадры изнутри цветочной базы в Москве после смертельного пожара

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Всепоглощающее пламя тушили 120 человек, спасатели из Подмосковья и даже Твери.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры из сгоревшей цветочной базы в Москве. На них заметна разрушенная мебель, черные стены и большое количество мусора на полу, состоящего из обломков.

Также следственный комитет России представил видео с места происшествия после ликвидации пламени. На кадрах видно разрушенное здание, обгоревшие обломки, почерневший от дыма пол и стены. Судя по видеозаписи, для восстановления этого помещения понадобится очень много времени.

Информация о крупном пожаре в районе площади трех вокзалов появилась вчера. По предварительной информации, огонь унес жизни семи человек. Вероятно, причиной возгорания стала неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.

Telegram / sledcom_press

Огонь распространился на площади две с половиной тысячи квадратных метров, а потом перекинулся на соседнее здание. Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти существующих. Для ликвидации возгорания прибыли спасатели МЧС из Московской области и даже из Твери.

В ходе тушения была задействована специальная сантехника — три вертолета Ка-32 и пожарный поезд. В ликвидации огня участвовали 120 человек. Сейчас пожар устранен, все обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что по итогам совместной проверки МЧС и правоохранительных органов в 2019 году в московском цветочном складе нашли 21 нарушение. Теперь юридическому и должностному лицу ООО «Ново Флоре» выписали штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему сгорел цветочный «склад» в центре Москвы.