Сильно похудел и написал завещание: что творится в жизни Игоря Саруханова

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Певец Игорь Саруханов признался, что уже составил завещание. Кому достанется многомиллионное наследство артиста, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

66-летний Игорь Саруханов боится скандалов за имущество, которые возникнут после его смерти, поэтому уже написал завещание. Кому достанется недвижимость артиста и авторские права на его песни и что сейчас происходит в жизни Игоря Саруханова, выясняла программа Пятого канала «Светская хроника».

Певец был женат шесть раз. Со своей последний супругой Игорь Саруханов развелся три года назад. Музыкант признался, что у него прошла любовь, а он, как человек творческий, не может жить без чувств. После расставания артист заявлял, что готов к новым отношениям, но встретить достойную женщину оказалось не так просто.

«Я не против, если господь пошлет мне ее ту самую. <…> Трудно найти, я об этом, и все книги и песни написаны об этом», — поделился Игорь Саруханов.

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Игорь Саруханов не теряет надежды, что однажды встретит свою судьбу, а пока он решил заняться собой. Певец уже похудел на семь килограммов и не намерен останавливаться на достигнутом.

«Два раза в неделю хожу в зал. <…> Я отказываюсь от ночных вот этих тренажеров (перекусов. — Прим. ред.)», — сообщил Игорь Саруханов.

Артист много ходит пешком и тщательно следит за внешним видом. В своих изменениях ни на кого не ориентируется, старается прийти в форму, которая будет нравиться ему самому.

«Я стараюсь все время работать над собой. Исключать те моменты, которые мне не нравятся, и я не спрашиваю ни у кого: „Слушай, а что там тебе во мне не нравится?“ Нет. Я смотрю в зеркало, там нахожу ответы на все вопросы», — поделился певец.

В выходные Саруханов встречается с друзьями. Ездит с ними на рыбалку, хотя певец предпочел бы проводить как можно больше времени с детьми, но они живут вместе с экс-супругой в Сочи.

«Когда они (дети. — Прим. ред.) ко мне приезжают, то я с ними. Мама с дядей уезжают к родителям, а я вот с ними», — говорит Саруханов.

Игорь Саруханов впервые стал отцом в 58 лет. В 2014-м году он удочерил ребенка своей шестой жены Татьяны, двухлетнюю Любу, а уже через год супруга подарила ему дочь Розалию.

«Я их обожаю. <…> Они меня очень уважают и любят. <…> Я их балую», — признался Саруханов.

Артист сделал все, чтобы после развода наследницы не испытали стресс. Игорь активно участвует в их жизни и даже подружился с новым мужем бывшей жены.

«(Новый избранник бывшей супруги. — Прим. ред.) стал моим другом. Они все сидят за мои столом у меня дома: мои дети, моя бывшая жена, все мои жены бывшие», — рассказал певец.

Татьяне не пришлось подавать в суд на алименты. Саруханов, как порядочный мужчина, финансово помогает бывшей супруге и полностью обеспечивает детей.

«Я сказал: «Танечка, ты сейчас выйдешь замуж, там сейчас все будет хорошо. А вот эта часть, экономическая, она никак тебя не коснется. То есть у тебя будет так же, как было», — поделился артист.

Певец заранее позаботился о будущем дочерей. Чтобы после его смерти не было скандалов и дележа имущества, он составил завещание. Согласно документу, столичная квартира, просторный загородный дом с финской сауной и бассейном, а также коллекция гитар, музыкальный лейбл и авторские права переходят его детям.

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«Я очень давно все написал, там все автоматом им (дочерям. — Прим. ред.) остается. <…> Люди не вечные. Вот за угол зашел и все, и нет тебя. Кирпич упал», — рассказал Саруханов.

В решении артиста поддерживают многие его коллеги по цеху, которые тоже думают о том, что будет с их творчеством и имуществом после их ухода.

«Вообще, очень правильно. Много случаев, когда люди доживают до глубокого возраста и не думают о том, кто переймет или кто будет наследниками, как они получат эти деньги. Я считаю, что это нужно сделать, я это сделала еще два года назад», - сказала Катя Лель.

Сейчас Саруханов активно зарабатывает деньги, чтобы обеспечивать наследниц всем необходимым. Он много гастролирует, дает концерты. Пишет новые хиты, правда, все они про одиночество. Но певец надеется, что однажды снова запоет о любви.

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