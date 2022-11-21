«Перещеголяла Настеньку»: главная соперница Волочковой снялась топлес с ребенком
Телеведущая Елена Николаева снялась обнаженной с сыном от бизнесмена Игоря Вдовина на руках
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В декабре 2021 года Елена Николаева родила сына от экс-мужа Анастасии Волочковой. К слову, дочь балерины решила жить с мачехой и отцом.
Телеведущая Елена Николаева опубликовала обнаженное фото с сыном. Звездная мама позировала в белоснежной постели, нежно обнимая ребенка. Фотосессию с наследником телеведущая опубликовала в своем личном блоге.
Подписчики Николаевой оценили снимки и написали множество комплиментов в комментариях.
«Какая нежность»,
«Мадонна с младенцем»,
«Красота!» — снова и снова писали поклонники.
Елена Николаева стала мамой 21 декабря 2021 года. Появившегося на свет мальчика назвали Александером. Отец ребенка — бизнесмен Игорь Вдовин, бывший муж балетной дивы Анастасии Волочковой. Кстати, в комментариях под фото некоторые пользователи отметили, что новая жена Вдовина более красива, чем балерина Волочкова.
«Перещеголяла Настеньку»,
«Божественно красивая», — написали они.
К слову, от Волочковой у Вдовина есть дочь Ариадна. У девушки напряженные отношения с матерью. Она живет вместе с отцом и мачехой Еленой Николаевой. В одном из интервью Ариадна призналась, что с мачехой у нее теплые отношения без конфликтов и напряжения.
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