Эффект плацебо: кардиолог рассказала о реальных рисках инфаркта

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Кто больше всего подвержен этому заболеванию: женщины или мужчины?

Риск инфаркта и инсульта возрастает с возрастом. Кроме того, заболевания сердечно-сосудистой системы по данным Всемирной организации здравоохранения считаются одной из ведущих причин смертности. Как же распознать эти заболевания и можно ли пройти обследования самостоятельно? Об Этом рассказала кардиолог Наталья Картина.

«Главные показатели, которые влияют на здоровье сердца и сосудов, — это артериальное давление, уровень „плохого“ холестерина в крови, отсутствие или наличие такой вредной привычки, как курение, возраст и пол (женщины страдают от сердечно-сосудистых заболеваний реже, чем мужчины). На последние два фактора мы повлиять не можем, а вот нормализовать давление и холестерин и отказаться от табака — вполне реально», — рассказала эксперт в беседе с Газетой.ру.

Она добавила, что до наступления менопаузы женщины находятся под защитой гормонов эстрогенов, поэтому у них в период фертильности сердечные заболевания возникают реже. В свою очередь, у мужчин опасный рубеж — 45-55 лет. Именно в этот период часто случаются инфаркты и инсульты. У женщин риски увеличиваются после 55-65 лет. Кроме того, фактором риска является наследственность вне зависимости от пола.

Врач посоветовала периодически сдавать анализ на холестерин и контролировать артериальное давление. Исходя из этих результатов, врач даст рекомендации, как часто обследоваться и скорректирует рацион и образ жизни.

Картина отметила, что высокий уровень холестерина приводит к образованию бляшек в сосудах и на них может возникнуть «надрыв». Дальше могут произойти два сценария:

Часть бляшки может оторваться и закупорить сосуд

На месте надрыва может образоваться тромб, который закупорит сосуд. В том случае, если это произойдет в мышце сердца, случится инфаркт, в головном мозге — инсульт.

При инсульте человек может ощутить, что кружится голова, может появиться асимметрия, речь стать нечленораздельной и даже потерять сознание.

В том случае, если вы не доверяете своему врачу, специалист советует обратиться к другому и узнать альтернативное мнение. Однако самостоятельно пройти обследование тоже можно.

Эксперт подчеркнула, что валидол, валокордин и корвалол — это плацебо, при сердечных заболеваниях они совершенно бесполезны. Аспирин рекомендован для разжижения крови, но он вызывает проблемы с ЖКТ. Его нужно применять строго по показаниям врача.

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