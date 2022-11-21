Президент Севзапинвестпромбанка насмерть сбил пенсионера в Подмосковье

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Пожилой мужчина шел по обочине дороги, как вдруг на него наехал банкир на автомобиле марки Lexus.

Президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка Сергей Шевченко насмерть сбил пенсионера в Московской области. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Смертельное ДТП произошло около шести часов вечера 20 ноября. Банкир двигался на автомобиле Lexus RX350. В этот момент по обочине дороги у деревни Сальково шел 64-летний мужчина. От полученных травм в результате столкновения пенсионер скончался на месте.

Как отмечает РЕН ТВ, 62-летний Сергей Шевченко занял должность президента Севзапинвестпромбанка летом 2022 года. Прежде он возглавлял Бинбанк, Роскосмосбанк, а также Балтийский банк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын известного банкира погиб после ДТП на мотоцикле. Трагедия произошла в Москве.