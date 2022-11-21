Зеленского обвинили в побеге после странного видео на фоне белых стен: опять обман?
Зеленский ошибся в местоположении столицы Украины и заподозрен в побеге
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Глава Незалежной в очередной раз оконфузился перед своим же народом.
Украинский президент Владимир Зеленский продолжает записывать «сердобольные» видео, где рассказывает о постоянных ударах со стороны России.
В ответ на киевские террористические провокации российский лидер Владимир Путин стал наносить удары по энергетическим объектам Незалежной. Теперь в разных областях Украины наблюдаются перебои с электричеством. Новости об отключении света сейчас регулярно на повестке дня у «грустного» Зеленского.
«Сегодня вечером в 15 регионах проходят стабилизационные отключения — и в Киеве тоже. В Киевщине, ну и в столице» — объяснил политик в своем Telegram.
Правда, подписчики нашли в заявлении украинского лидера некоторые нестыковки. Все знают, что Киев — это столица Незалежной. Зачем Зеленский сказал, что перебои с электричеством «в киевщине» и «в столице». Разве это не одно и то же? Зрители в недоумении.
При этом странная ошибка Зеленского стала не единственным предметом обсуждения. В кадре политик позирует на фоне белых стен, хотя раньше он снимал из привычной обстановки своего кабинета. Вероятно, глава Незалежной не захотел жить без электричества и перебрался в другое место.
Жители Одессы тоже не хотят жить без электроэнергии. Правда, в отличие от своего президента — выбора у них нет. Однако смелые одесситы не сдаются. Ранее 5-tv.ru сообщал, как обитатели города вышли на митинг против отключения света.