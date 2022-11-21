На юге Сербии введено чрезвычайное положение из-за осадков

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Под воду уходят целые области: движение на трассах остановлено, людей эвакуируют из опасных районов.

Улицы Сербии буквально ушло под воду! На страну обрушились проливные дожди, реки вышли из берегов. Больше всего пострадали пограничные области — там сошло несколько оползней, движение на многих трассах все еще остановлено.

В нескольких городах пострадали дома — затопило первые этажи. Наводнение отрезало страну от соседней Черногории: селевые потоки смыли несколько мостов