Умерла демонесса из «Сверхъественного» Никки Эйкокс

Звезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс скончалась от рака в возрасте 47 лет

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Талантливая актриса боролась с тяжелой болезнью, буквально «сгорела» на глазах.

В возрасте 47 лет скончалась актриса Никки Эйкокс, известная зрителям по роли Мэг Мастерс — демонессы из «Сверхъественного».

Согласно сообщениям в социальных сетях от ее родственницы, актриса «трагически погибла». Однако около года назад Никки Эйкокс рассказала, что у нее диагностировали лейкемию (рак крови).

«Я сильно заболела и подумала, что заразилась коронавирусом. Что ж, ситуация перевернулась с ног на голову. Я оказалась в больнице с диагнозом лейкемия», — рассказала тогда актриса.

Никки Эйкокс неустанно боролась с болезнью — проходила несколько курсов химиотерапии, делала пересадку стволовых клеток. Но чуда не случилось — талантливая актриса буквально «сгорела» на глазах.

Как рассказывает «Российская газета», Никки Эйкокс начала актерскую карьеру в 90-е. На ее профессиональном счету более полусотни фильмов и сериалов: «Секретные материалы», «Сумеречная зона», «Провиденс», «Темный ангел», «Третья планета от Солнца» и многие и другие.

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