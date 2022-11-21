США оказались на грани провала из-за России и Китая: «Стратегическая головоломка»

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Попытка Вашингтона навязывать свои интересы очень дорого ему обойдется в обозримом будущем, уверен американский аналитик.

Попытка состязаться одновременно с Россией и Китаем приведет США к провалу. Об этом в статье для Foreign Affairs написал американский аналитик Ричард Фонтэйн.

«Попытка противостоять российскому и китайскому влиянию, даже работая с союзниками и предпринимая все другие разумные шаги для усиления американской мощи, обречена на провал. Попытка реализовывать все это по всему миру приведет к истощению и подорвет способность США решать наиболее важные вопросы», — уверен эксперт.

По мнению Ричарда Фонтэйна, понимание неизбежности такого исхода привело США к «стратегической головоломке». Чтобы ее решить, Белому дому потребуется более тонко расставлять внешнеполитические приоритеты. Поскольку Вашингтон не может противостоять Москве и Пекину «в каждом регионе мира и по широкому спектру вопросов», где-то придется соглашаться с их политикой.

Как отмечает Газета.ру, между Китаем и Россией установились очень прочные отношения. Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй назвал Москву и Пекин самыми надежными стратегическими партнерами. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь сравнил прочность отношений России и Китая со скалой.

Что касается США, там опасаются активного вовлечения КНР в противостояние Москвы и Вашингтона. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Белый дом верит в свою способность успешно конкурировать с Поднебесной и избегать при этом ненужного конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что на Земле появились новые центры силы, поэтому мироустройство стало многополярным. Вскоре Западу придется начать равноправный разговор об общем будущем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США потребовали от Украины начать переговоры с Россией взамен на помощь.