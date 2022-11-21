В США заявили о проблемах с оружием из-за Украины: «Попали в сложную ситуацию»

WP: США и ЕС попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов оружия для Украины

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В отличие от стран-членов НАТО в России по-прежнему сохраняются большие запасы военной техники, а артиллерийские снаряды производятся в две и в три смены.

США и страны Европы попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на представителя страны-члена НАТО.

«Запад попал в сложную ситуацию. Многие вооружения уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах», — сказал источник издания.

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По его словам, чтобы разобраться с возникшим дефицитом оружия США и странам ЕС потребуется принимать «долгосрочные и стратегические действия». При этом Россия по-прежнему сохраняет большие запасы военной техники.

«Российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены», — посетовал источник газеты.

Чиновники из стран НАТО неоднократно выражали опасения из-за истощения запасов оружия на фоне украинского кризиса. На их беспокойство ранее указывали обозреватели Foreign Policy. В материале говорилось, что НАТО на самом деле не в состоянии вести сверхинтенсивные конфликты.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что поставки оружия на Украину не остановят, а только продлят конфликт. В этом свете действия западных стран выглядят «вредными» и «контрпродуктивными». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачка Украины оружием негативно сказывается на возможности переговоров с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции призвал нарастить усилия для дипломатического решения конфликта вокруг Украины. Эммануэль Макрон очень хочет завершения специальной военной операции.