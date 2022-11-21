«Есть страхи»: экс-солист «Челси» Роман Архипов раскрыл пол будущего ребенка

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Для артиста малыш станет первенцем. Он, как и его супруга, с трепетом и одновременно тревогой ожидают его появления на свет.

Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов, который в ближайшее время впервые станет папой, раскрыл пол будущего ребенка. Вместе с женой Алисой Огородниковой они ожидают девочку, рассказал артист в программе «Север шоу» на YouTube.

Влюбленные со всей ответственностью подходят к рождению малышки. Они и предвкушают скорое пополнение в семье, и тревожатся.

«У меня это в первый раз. Есть и страхи, и переживания, и неуверенность какая-то. Но в то же время радость, предвкушение, оно перекрывает все», — признался Архипов.

Имя для наследницы пара уже выбрала. Но это оставили в секрете. Будущие родители, как и многие, сначала хотели бы взглянуть на новорожденную и тогда определиться уже окончательно. Вместе с тем Архипов вспомнил, как его самого воспитывали. Оказалось, что родители не держали в ежовых рукавицах. Наоборот, в каких-то вопросах давали свободу, где-то контролировали.

«Наверное, какой-то баланс моим родителям удалось соблюсти. Маме 19 лет было, папе 20 лет. Я нормальный продукт советской семьи. Бабушка много занималась. Со мной строги были в учебе, но не могу сказать, что это пошло на пользу», — отметил артист.

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