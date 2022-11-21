Уроков не извлекли: почему сгорел цветочный «склад» в центре Москвы

Корреспондент «Известий» рассказал, что привело к пожару на складе на площади трех вокзалов

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Жертв трагедии стало уже семь. А причиной пожара стал целый комплекс нарушений, обнаруженных специалистами.

Последняя информация о трагедии в Москве. Спасатели в эти минуты разбирают завалы на сгоревшем складе у площади трех вокзалов, найдено тело уже седьмого погибшего. Но жертв может быть еще больше. За ситуацией на месте следит корреспондент Анатолий Харитонов.

Пожарные продолжают обследовать помещения. Ходят по зданиям с фонариками. Только что закончился осмотр первого корпуса. Оттуда вышел сотрудник МЧС. По его словам, погибших и пострадавших не нашли.

А во втором корпусе обнаружили шесть тел. Люди задохнулись в дыму. Выделяя ядовитые пары, горела офисная мебель и оргтехника. Семерых удалось спасти. От госпитализации они отказались.

Пожарные перекрыли две полосы движения возле Ленинградского вокзала и теперь, чтобы проехать метров 300-400, водители тратят примерно 10-15 минут.

Все объезжают спецмашины, которые стоят возле колодца с гидрантом. К горящему складу сотрудники МЧС протянули магистральную линию длинной почти полкилометра. Запаса, что был в цистернах, не хватило, чтобы справиться с таким мощным пламенем.

Пламя распространилось на площади две с половиной тысячи квадратных метров, перекинулось на соседнее здание. Возгоранию присвоили третий уровень сложности из пяти. На помощь столичным пожарным прибыли сотрудники МЧС из Подмосковья и даже из Твери.

«К ликвидации тушения пожала привлечено более 120 человек и 42 единицы техники», — рассказал врио начальника ГУ МЧС России по городу Москве полковник внутренней службы Андрей Румянцев.

Чтобы пробраться к очагу, применили спецтехнику. Пришлось пилить забор. А судя по кадрам, предположительно, из того самого склада до пожара, похоже, бизнес здесь одной флористикой не ограничивался.

А был ли клуб? Менеджер цветочного склада в телефонном разговоре отказалась отвечать на этот вопрос.

А ведь три года назад здесь уже был пожар, почти на том же самом месте. Тогда обошлось без пострадавших. Бизнес быстро возобновился, но вот арендаторы сразу заметили многочисленные проблемы.

«Там было очень холодно. И мои коллеги спасались только обогревателями. Идет еще очень большая нагрузка на электросеть из-за того, что почти во всех офисах стоит холодильное оборудование», — рассказала одна из бывших арендаторов помещения.

«Это повторное возгорание, и я думаю, собственники компании, которые там расположили цветочный склад, не вынесли никаких уроков из событий трехлетней давности. Поэтому получилось то, что получилось», — уверен руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев.

Первым же делом в экстренных службах предположили, что нынешний, смертельный пожар мог вспыхнуть из-за нагревательного прибора и проблем с проводкой. А следствие обратило внимание на неправильное хранение многочисленных торваров и нарушение правил пожарной безопасности.