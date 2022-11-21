Следственный комитет назвал причину гибели людей в пожаре на площади трех вокзалов

СК возбудил уголовное дело по факту пожара на цветочном рынке на Комсомольской площади

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

В ведомстве подозревают владельцев помещения в нарушении правил пожарной безопасности.

Трагедией обернулся пожар в центре Москвы. На оптовом цветочном складе на Комсомольской площади в огне погибли шесть человек. Спасателям удалось эвакуировать из горящего здания семь человек.

Из-за чего же именно начался пожар? По предварительным данным спасателей, причиной возгорания стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети. Но следователи считают, что трагедии можно было избежать. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«В результате в том числе ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности произошло возгорание», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Анастасия Глущенко, число пострадавших уточняется. Следователи уже частично осмотрели место происшествия. Также назначен ряд судебных экспертиз.

Пожар начался в двухэтажном кирпичном здании оптового цветочного склада на Комсомольской площади. Пожару присвоили третий уровень сложности, к его ликвидации привлекли три вертолета Ка-32 и пожарный поезд. Но спасти всех не удалось: в ходе разбора завалов спасатели начали находить тела погибших.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео мощного пожара на площади трех вокзалов.