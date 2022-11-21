Четыре тысячи зрителей стоя подпевали хитам SHAMAN’а на сольном концерте в Казани

Зрители на сольном концерте SHAMAN’а в Казани встали на песнях «Я — русский» и «Встанем»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Атмосфера на «сольнике» молодого артиста царила невероятная.

Исполнитель SHAMAN выступил на сольном концерте в Казани. Молодой певец, исполняющий патриотичные песни в буквальном смысле собрал полный стадион "Татнефть Арена".

Послушать SHAMAN’а пришли четыре тысячи человек. И все слушали хиты «Я — русский» и «Встанем» стоя.

Невероятную атмосферу удалось заснять 5-tv.ru. Весь стадион подпевал любимым песням, а зал наполнился светом фонариков на телефонах.

Также молодой певец вместе с залом исполнил гимн России. Темой Родины пропитаны не только концерты, но и клипы знаменитости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в кого перевоплотился SHAMAN в рок-балладе «Вороны мои».