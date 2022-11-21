В Москве банкомат «украл» у мужчины 400 тысяч рублей

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Москвич лишился крупной суммы денег и решил сразу же обратиться в полицию.

В начале прошлой недели в российской столице произошла курьезная, но довольно трагичная история. Как стало известно 5-tv.ru, житель Москвы решил снять крупную сумму в банкомате неподалеку от дома, но лишился их из-за неисправности техники.

Мужчина захотел снять сумму в размере 400 000 рублей с банковской карты, но автомат выдал на экране трагичное сообщение «нет связи с терминалом». После этого москвич решил отменить операцию. Бездушная машина карту вернула, а вот деньги не захотела.

Посетовав на вечно ломающуюся в неподходящий момент технику, потерпевший отправился к другому банкомату, но там его ждал неприятный сюрприз: исправный агрегат выдал сообщение о том, что средств на карте уже не осталось.

Пострадавший решил проверить операции через мобильное приложение банка и увидел, что операция по снятию наличных была совершена. Мужчина решил действовать сразу же и позвонил на «горячую линию». Оператор банка заверил пострадавшего, что после проведения инкассации банкомата и установления технической неисправности денежные средства будут возвращены.

Ждать потерпевший не захотел и на всякий случай решил обратиться в полицию. В правоохранительных органах начали проверку.

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