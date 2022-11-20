Два человека погибли в пожаре на площади Трех вокзалов

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Загорелось здание оптового цветочного склада, люди оказались в ловушке.

Число погибших в пожаре в районе Комсомольской площади увеличилось до двух человек. Как сообщил 5-tv.ru источник в экстренных службах, тела смогли найти в ходе разбора завалов.

О крупном пожаре в районе площади трех вокзалов стало известно около трех часов дня. МЧС прибыли на место крайне оперативно и сразу же приступили к тушению возгорания.

«К ликвидации и тушению пожара привлечено более 120 человек и 42 единицы техники», — сообщил журналистам врио начальника ГУ МЧС России по городу Москве полковник внутренней службы Андрей Румянцев.

Горело двухэтажное кирпичное здание оптового цветочного склада в районе Комсомольской площади. Пожару присвоили третий уровень сложности, к его ликвидации привлекли три вертолета Ка-32 и пожарный поезд.