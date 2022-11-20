Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах

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На избирательные участки пришли свыше восьми миллионов граждан республики, имеющих право голоса. По первым данным экзитполов, действующий глава республики сохранит свой пост.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев набирает 85,52% голосов на досрочных выборах, свидетельствуют первые данные экзитполов. На втором месте — по-прежнему вариант «против всех». Остальные кандидаты набрали до 3% голосов избирателей.

Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43%. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома республики Константин Петров.

«Всего <…> получили бюллетени 8 299 501 избиратель, что составляет 69,43% от числа включенных в списки для голосования», — заявил он на брифинге.

Петров уточнил, что больше всего избирателей проголосовало в Жетысуской области — 81,42%, меньше всего — в Алма-Ате — 28,72%.

В Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. На пост главы государства выдвинуты шесть кандидатур: действующий президент Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, общественный деятель Каракат Абден, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

С инициативой провести досрочные выборы в сентябре выступил президент Токаев. По его мнению, нужно сократить мандат президентского срока до одного с увеличением с пяти до семи лет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивные кадры с избирательных участков в Казахстане.