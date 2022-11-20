Эрдоган назвал цену изоляции России для Европы и Польши

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Турецкий лидер выступил в эфире российского федерального телеканала с заявлением

Антироссийские санкции и курс на изоляцию России дорого обойдутся европейским странам. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире российского федерального телеканала.

«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — подчеркнул он.

Недавно Эрдоган заявил об активной борьбе, которую «коллективный Запад» во главе с США ведет с Россией. При этом турецкий лидер назвал совершенно закономерными противостояние и отстаивание интересов, которые демонстрирует в этих условиях Россия.

«Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление», — заявил Эрдоган.

Главной целей Анкары президент Турции назвал прекращение конфликта между Россией и Украиной. Эрдоган отметил, что достигнуть справедливого мира можно только дипломатическим путем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о начале проведения операции под названием «Коготь и меч» в Сирии и Ираке сразу после возвращения с саммита G20 в Индонезии.