Эрдоган назвал цену изоляции России для Европы и Польши
Эрдоган: Европа и Польша заплатят бесконечную цену за изоляцию России
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Турецкий лидер выступил в эфире российского федерального телеканала с заявлением
Антироссийские санкции и курс на изоляцию России дорого обойдутся европейским странам. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире российского федерального телеканала.
«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — подчеркнул он.
Недавно Эрдоган заявил об активной борьбе, которую «коллективный Запад» во главе с США ведет с Россией. При этом турецкий лидер назвал совершенно закономерными противостояние и отстаивание интересов, которые демонстрирует в этих условиях Россия.
«Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление», — заявил Эрдоган.
Главной целей Анкары президент Турции назвал прекращение конфликта между Россией и Украиной. Эрдоган отметил, что достигнуть справедливого мира можно только дипломатическим путем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о начале проведения операции под названием «Коготь и меч» в Сирии и Ираке сразу после возвращения с саммита G20 в Индонезии.