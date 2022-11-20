Состояние могилы Жанны Фриске спустя семь лет после трагедии шокировало поклонников

Фото: Сергей Шахиджанян / ТАСС

Бывший возлюбленный певицы вместе с их общим сыном Платоном ни разу не приезжали на кладбище после похорон. Звезда больше никому не нужна?

На Николо-Архангельском кладбище в Москве, где в 2015 году похоронили знаменитую Жанну Фриске, часто появляются ее поклонники. Состояние могилы приятно удивило фанатов — возле захоронения убрано, газон ухожен, а рядом стоят свежие цветы.

Родители позаботились о том, чтобы место захоронения любимой дочери выглядело достойно. Помимо внушительного памятника в полный рост, возле могилы установлена мраморная плита, на которой и расположены надгробие и скульптуры. Здесь стоят и памятная стела, и арка с небольшим подиумом, и огромный цветной портрет, и большие вазы с цветами.

После смерти Жанны ее семья погрязла в скандалах и судебных разбирательствах, однако родители и сестра до сих пор регулярно посещают могилу Фриске и присматривают за ней. Чего не скажешь о супруге Дмитрии Шепелеве, — бывшем возлюбленном звезды, который вместе с их общим сыном Платоном ни разу не посетил кладбище после трагедии.

Жанна Фриске скончалась от агрессивной формы рака. Ей было 40 лет, напоминает «Экспресс газета».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестру Жанны Фриске возмутил памятник певице в подмосковном ресторане.