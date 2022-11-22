Лишний вес и анемия: врач рассказал, для кого опасен «свиной грипп»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; Instagram* / dr_vikulov; 5-tv.ru

В последний раз «грипп А» или «свиной грипп» бушевал в России в 2009 году.

Недавно Роспотребнадзор сообщил о возвращении так называемого «свиного гриппа» (или гриппа А), который бушевал в России в 2009 году. Опаснее ли он коронавируса и какие группы людей наиболее подвержены заражению? Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По словам эксперта, ни в «Цербере», ни в «свином гриппе» нет никакой чрезвычайной опасности. Первый — просто штамм коронавируса, который за два года существования достаточно изучен, а второй не особо отличается от других вирусных заболеваний. В первую очередь, необходимо вакцинироваться и знать индивидуальные особенности своего здоровья. И конечно же, в обоих случаях профилактика стандартная: частое мытье рук, использование антисептиков и ношение масок, а также избегание контакта с заболевшими людьми.

«Прежде всего, коллективная иммунопрофилактика, вакцинации четырехвалентными вакцинами. Соответственно, избегать контакта с лихорадочными пациентами. Мытье рук, проветривание помещений, индивидуальные способы профилактики», — объяснил Георгий Викулов.

Кроме того, отметил специалист, группы риска у «свиного гриппа» и «Цербера» крайне похожи. Это люди с ослабленными иммунитетом, беременные женщины, пациенты с онкологией, пенсионеры. Однако у коронавирусного штамма есть отдельная группа риска — пациенты с заболеваниями дыхательной системы, гипертонией и анемией.

«Группы риска похожи, но в отношении ковида есть отдельные группы риска. Это люди с сахарным диабетом, с ожирением, с иммунодефицитами, онкологические пациенты, беременные женщины, ослабленные дети, пациенты после массивных оперативных вмешательств, а для ковида также это пациенты с бронхиальной астмой с гипертонической болезнью, анемией», — рассказал Викулов.

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