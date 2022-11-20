Ломота в теле и головокружение: врач назвал главные признаки «свиного гриппа»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller; 5-tv.ru

Кроме, того, в России появился новый штамм коронавируса с пугающим названием «Цербер».

В конце октября в России выявили новый штамм коронавируса, который назвали «Цербер». Кроме того, Роспотребнадзор предупредил о возвращении позабытого «свиного гриппа» (также грипп А или H1N1). Он свирепствовал в 2009 году и по симптомам схож с коронавирусом. Опасен ли «Цербер», чего ждать от новой волны «гриппа А» и как их можно различить и предотвратить? На эти вопросы в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru ответил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По словам эксперта, «Цербер» — не отдельный штамм, а разновидность омикрона. И появился он не в конце октября, а много месяцев назад. Он заразнее, чем другие штаммы, но уникальными признаками не обладает — симптомы и группы риска те же.

«Это не отдельный штамм. Это разновидность уже существующего штамма омикрон. Так называемый „Цербер“ уже не первый месяц циркулирует в России. Он распространяется на 20-30% быстрее, но никаких особых симптомов не имеет. У большинства людей он протекает в легкой форме», — объяснил Георгий Викулов.

Вернувшийся грипп тоже никакой особенной опасности не представляет, объяснил специалист. Но трудность обнаружения заключается в том, что симптомы «свиного гриппа» могут ничем не отличаться от обычной простуды: высокая температура, кашель, ломота в теле.

«Обычно заболевание начинается с высокого подъема температуры до 38-39 и даже 40 градусов. Отмечается ломота в теле, может быть головокружение, сухой кашель. Но эти симптомы не являются стопроцентными признаками гриппа», — подытожил врач и объяснил, что при любых заболеваниях должны учитываться индивидуальные особенности организма.

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