Изменилась до неузнаваемости: Алентова сильно похудела после смерти Меньшова

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Вдова оскароносного режиссера в этом году отметила 80-летие.

Вера Алентова чрезвычайно удивила гостей программы федерального канала. Актриса, которой в феврале исполнилось 80 лет, появилась в студии сильно похудевшей и изменившейся буквально до неузнаваемости.

Поклонники предположили, что причиной радикального изменения внешности кинозвезды стала смерть любимого супруга — оскароносного режиссера Владимира Меньшова, который ушел из жизни в прошлом году. Однако многие отметили, что, несмотря на сильную худобу и солидный возраст, актриса продолжает выглядеть достойно и сохранять шарм.

Известно, что Алентова продолжает активно работать. Даже в свое 80-летие 21 февраля она вышла на сцену московского Театра Пушкина в спектакле-бенефисе «Мадам Рубинштейн». Постановка была приурочена к юбилею актрисы.

Недавно звезду легендарного фильма «Москва слезам не верит» заподозрили в эмиграции, однако выяснилось, что Алентова вместе с коллегой Дарьей Поверенновой всего лишь собралась на гастроли в Казахстан и Киргизию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о чем народная артистка РФ Вера Алентова рассказала в своей автобиографической книге «Все не случайно».