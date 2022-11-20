Корпоративам быть: сколько российские звезды заработают на Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

Самыми высокооплачиваемыми артистами оказались Филипп Киркоров, Николай Басков и Григорий Лепс.

Не за горами новогодние корпоративы, которые хорошо кормят весь шоу-бизнес. Но в этом году спрос на частные концерты и корпоративы упал наполовину. По данным KP.RU, есть и топовые артисты, которые востребованы и сейчас: Леонид Агутин, SHAMAN, Полина Гагарина, Анна Асти, «Руки Вверх», Григорий Лепс, Николай Басков, «Иванушки International», Сосо Павлиашвили, Jony.

Леонид Агутин и Полина Гагарина в новогоднюю ночь выступят на мероприятиях, билеты на каждое стоят от 70 тысяч рублей. Анна Асти за выступление в двух заведениях получит около четырех миллионов рублей. Григорий Лепс и Zivert выступят в «Крокусе», а Ольга Бузова 1 января работает в парк-отеле. Чтобы увидеть ее выступление и всю праздничную программу, нужно заселиться в отель минимум на три дня — самый дешевый номер обойдется в 75 тысяч рублей.

Сосо Павлиашвили на Новый год будет работать в Сочи и Казахстане. В VIP-отеле в Крыму на Новый год выступит Глюкоза. Сутки в отеле с банкетом стоят от 60 тысяч рублей.

Не остались без работы и юмористы — Павел Воля, например, в новогоднюю ночь будет работать ведущим в клубе Дубая. Там же выступят Александр Ревва и «Иванушки International». Билет в среднем 120 тысяч рублей.

Для россиян будут работать Евгений Петросян и Ефим Шифрин — на 31 декабря они арендовали концертные залы в Москве. Билеты туда стоят от одной тысячи рублей, но гонорар за один такой концерт составляет около одного миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бежавшие за границу российские артисты вынуждены дешевле продавать билеты на свои концерты и просить более скромные гонорары за выступления.