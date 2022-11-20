«Спешат выбить деньги у США»: политолог высмеял заявление Ермака по «возврату» Крыма

Фото, видео: Zuma ASS / ТАСС; личный архив Ю. Светов; 5-tv.ru

Украинские власти боятся, что изменения в составе Конгресса поставят крест на поставках денег и оружия Незалежной.

Заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака о скором «наступлении» на российский Крым следует расценивать, как попытку срочно выбить деньги у США, пока там не сменился состав Конгресса. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Сейчас им нужно производить шум в воздухе, чтобы действующий состав Конгресса не передумал выделять им деньги. Поэтому они спешат до конца 2022 года забрать все, что можно. Сейчас Байден объявил про 31 миллиард, который им готовы выделить, вот они и объясняют, подо что эти деньги дают, — под „освобождение“ Крыма. Это все несбыточные мечтания, но говорить об этом им приходится», — пояснил эксперт.

Светов отметил, что заявления о скором «возвращении» Крыма уже неоднократно звучали от представителей киевского режима, поэтому всерьез относиться к ним не имеет смысла.

«Вчера, по-моему, мы слышали заявление замминистра обороны Украины Гаврилова о том, что в декабре они Крым возьмут… Мечтают, создают планы фантастические. У них уже были люди, которые собирались по Москве на танке проехать», — иронично добавил политолог.

Между тем на Западе вполне серьезно воспринимают заявления киевского режима и с готовностью продолжат снабжать его деньгами и оружием, уверен Светов.

«Есть такая присказка: „Меня обманывать нетрудно — я сам обманываться рад“. Поэтому они примут это все на веру. И потом, оставление нами Херсона было подано украинцами на Западе, как их победа и показатель того, что им не зря давали деньги. Мол, видите, мы вернули себе Херсон, поэтому дайте побольше денег, поставьте нам танки, ракеты, и мы возьмем Крым», — отметил эксперт.

Светов обратил внимание на то, что даже после инцидента с падением украинских ракет в Польше западные страны не прекратили поставки оружия Киеву. Более того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в столицу Незалежной заявил: «Мы будем с Украиной до конца!».

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью Politico не исключил попытки наступления на Крым в ближайшее время. Он заявил, что «кампания по возвращению Крыма состоится».

Напомним, Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума в 2014 году. За это решение проголосовали более 96% жителей региона. Аналогичные результаты показало и голосование в Севастополе. Несмотря на соответствие референдума нормам международного права, Киев отказался признавать его итоги. На Украине до сих пор полуостров называют собственной оккупированной территорией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский генерал Марк Милли заявил о невозможности победы Украины военным путем и призвал подумать о переговорах.