Фото, видео: Минобороны РФ

Украинские националисты обстреливали жилые районы Белгорода американским оружием.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили четыре гаубицы американского производства, с помощью которых украинские националисты обстреливали жилые районы Белгородской области. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих», — доложил генерал-лейтенант.

Кроме того, высокоточным оружием нанесен удар по позициям артиллерийского дивизиона 40-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Волчанска и села Гатище Харьковской области.

С 11 апреля на всей территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Украинские националисты регулярно обстреливают жилые районы и убивают мирных жителей Белгородской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в районе Красного Лимана упреждающим ударом уничтожены две ротные группы ВСУ.