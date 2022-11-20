Женщина продала дочь за 250 рублей и встретилась с ней через полвека

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

Дети Фриды (а их шестеро от разных мужчин) утверждают, что их мать — настоящее чудовище.

Женщина по имени Фрида 58 лет назад родила третьего ребенка. Она не особо ухаживала за подросшими детьми, а к новорожденной девочке проявила интерес врач Лидия Синельникова. Та призналась, что не может иметь детей и предложила забрать девочку. Малышка получила имя Маргарита Чичерина и с десяти лет знала, что она приемная. А ее биологическая мать Фрида, как выяснилось недавно, тоже кое-что получила взамен. Это 250 рублей — плата за дочь. Хотя уже 80-летняя Фрида утверждает, что не помнит этого.

Маргарита десятки лет искала мать. На программе одного из федеральных телеканалов она заявила, что с приемной матерью отношения были напряженными. Но она получила отличное образование и теперь занимает престижную должность. У Маргариты есть взрослая дочь, которая всегда хотела познакомиться с бабушкой.

Однако братья и сестры (всего у Фриды 6 наследников от разных мужчин) Маргариты утверждают, что их мать — чудовище, с которым невозможно жить, передает StarHit.ru.

«А это вампир, самый натуральный вампир! Надо, чтобы пожила с вами годик, тогда вы будете иначе на нее смотреть. Я рад, что Маргариту воспитали в другой семье», — заявил сын Фриды Александр и отметил, что был бы рад пообщаться с сестрой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что женщина из Бразилии вышла замуж за куклу и обвинила новоиспеченного супруга в измене.