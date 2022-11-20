«Жидкое» бесплодие: как и почему женский алкоголизм влияет на деторождаемость

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Разбираемся вместе с экспертом, кто на самом деле виноват в демографическом кризисе: женщины, мужчины или алкоголь.

Польский политик Ярослав Качиньский обвинил молодых женщин, которые много пьют, в низкой рождаемости в стране. По его словам, мужчине для развития алкоголизма, в среднем, нужно «много пить в течении 20 лет», а женщине — «всего два года». Врач-гинеколог Ирина Меньшикова объяснила 5-tv.ru, как связано пьянство и бесплодие.

Эксперт рассказала, что алкоголь оказывает влияние на весь организм, несмотря на пол человека. В частности, под его негативным действием оказывается репродуктивная функция людей.

«Употребление алкоголя негативно сказывается на фертильности и мужчин, и женщин», — сообщила врач.

Гинеколог подчеркнула, что в случае с мужчинами изменения происходят в семенной жидкости. После употребления алкоголя ее качество снижается. По словам Меньшиковой, спирт оказывает негативное влияние на «морфологические характеристики сперматозоидов», что сказывается на успешности зачатия.

«На качестве яйцеклеток алкоголь также сказывается негативно, и если женщина употребляет более шести доз алкоголя за два-три дня до овуляции, во время овуляции и все время после нее, то это снижает вероятность наступления беременности у нее в два раза», — добавила Ирина Меньшикова.

В заключение специалист отметила, что из-за злоупотребления алкоголем женщины могут столкнуться с отрицательными изменениями не только в яйцеклетках, но и качестве эндометрия.

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