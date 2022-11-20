Эксклюзивные кадры эпицентра взрыва в доме на Сахалине

Фото, видео: 5-tv.ru

Жители несут цветы и игрушки к месту случившегося, зажигая свечи. Жертвами стали девять человек.

Эпицентр взрыва в жилом доме в Сахалинской области показал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru. Трагедия произошла в поселке Тымовское. Место происшествия обнесено забором и круглосуточно охраняется полицейскими от посторонних.

«Сейчас, когда разгребли завалы, стало видно, где находился эпицентр взрыва: больше всего пострадал первый этаж. Скорее всего, именно там и взорвался газовый баллон. Ударная волна повредила опорные стены и весь подъезд сложился как карточный домик — в воздухе осталась висеть только крыша», — передает журналист.

Также Подтергера показал мемориал памяти погибшим при взрыве. Жители несут цветы и игрушки к месту случившегося, зажигая свечи. Жертвами стали девять человек, среди которых четверо детей. Еще два человека пострадали. По словам губернатора Валерия Лимаренко, дом не был газифицирован.

Ранее 5-tv, ru писал о том, как на Сахалине загорелся дом.