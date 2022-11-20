«Прости, что не уберег»: Тодоренко слегла с травмами после падения с двухметровой высоты

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Актрисе сильно повезло остаться живой после инцидента. Последствия могли быть фатальными.

Телеведущая Регина Тодоренко сорвалась с двухметровой высоты на съемках шоу одного из федеральных каналов. Ее сразу же увезли с площадки. Позже знаменитость вышла на связь с поклонниками и рассказала, что получила травму ноги в своем Telegram-канале.

32-летняя ведущая принимает участие в съемках спортивно-развлекательно проекта. На лед она выходит в паре с профессиональным фигуристом Александром Энбергом. Во время сложной поддержки Тодоренко упала с высоты роста своего партнера.

«Нога в космосе», — прокомментировала она фотографию распухшего колена.

Регина Тодоренко упала с двухметровой высоты. Фото: Telegram / Регина Путешественница

Друзья и родные сразу же начали спрашивать у звезды «Орла и решки» про ее самочувствие. Однако больше всех переживал сам Энберг.

«Регина, прости, что не уберег», — написал спортсмен напарнице.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отметил, что Энберг ни в чем не виноват. С его помощью знаменитой ведущей удалось избежать более серьезных травм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лицо Регины Тодоренко покрылось красной сыпью прямо перед съемками.