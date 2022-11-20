На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

Фото, видео: Telegram / Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ

Самый высокий в Евразии вулкан Шивелуч проснулся от спячки. Сейчас ему присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров заявил, что извержение началось в вершинном кратере, происходят выбросы раскаленных бомб. Известно, что вулкан проснулся после ночного землетрясения.

«Извержение началось в вершинном кратере Ключевского. Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до десяти взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского — порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером», — рассказал Алексей Озеров порталу «Камчатка-Информ».

Приближаться к вулкану на расстояние до 15 километров опасно. Пока шлейф пепловых выбросов распространился на десять километров в сторону залива Озерного. На его пути населенные пункты отсутствуют.

Ученые отметили, что это только начало — интенсивность извержения будет нарастать.

«Обычно извержения Ключевского достаточно продолжительны. Они длятся от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда до года. Извержения бывают умеренными, когда пепловые шлейфы протягиваются на 200-300 километров, а бывают пароксизмальными (особо сильными — Прим. ред.). Тогда протяженность шлейфов может составлять тысячи километров», — сказал Алексей Озеров.

Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах от поселка Ключи, в котором проживают пять тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Италии мощное извержение разрушило кратер вулкана на острове Стромболи.