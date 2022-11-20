На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана — видео
На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана
Фото, видео: Telegram / Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ
Самый высокий в Евразии вулкан Шивелуч проснулся от спячки. Сейчас ему присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.
На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров заявил, что извержение началось в вершинном кратере, происходят выбросы раскаленных бомб. Известно, что вулкан проснулся после ночного землетрясения.
«Извержение началось в вершинном кратере Ключевского. Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до десяти взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского — порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером», — рассказал Алексей Озеров порталу «Камчатка-Информ».
Приближаться к вулкану на расстояние до 15 километров опасно. Пока шлейф пепловых выбросов распространился на десять километров в сторону залива Озерного. На его пути населенные пункты отсутствуют.
Ученые отметили, что это только начало — интенсивность извержения будет нарастать.
«Обычно извержения Ключевского достаточно продолжительны. Они длятся от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда до года. Извержения бывают умеренными, когда пепловые шлейфы протягиваются на 200-300 километров, а бывают пароксизмальными (особо сильными — Прим. ред.). Тогда протяженность шлейфов может составлять тысячи километров», — сказал Алексей Озеров.
Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах от поселка Ключи, в котором проживают пять тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Италии мощное извержение разрушило кратер вулкана на острове Стромболи.