На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Предположительно, сирены были включены из-за самолета, взлетевшего из Белоруссии.

На всей территории Украины работает воздушная тревога. Об этом свидетельствуют онлайн-карты страны. Соответствующую информацию также сообщают и каналы администраций различных городов. Оповещения о работе сирен появились в местных каналах Киева, Одессы, Николаева и других городов.

Местные СМИ сообщают, что тревога, предположительно, была включена из-за самолета МиГ-31К. Оснащенный сверхзвуковыми ракетами самолет недавно взлетел с территории Белоруссии.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Украины готовятся «эвакуировать» жителей правобережной части Херсонской области.