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По количеству странных и смешных ситуаций в своей политической карьере глава Штатов даст фору даже самому лучшему комику мира.

Президенту США Джо Байдену исполнилось 80 лет. Заокеанский лидер признан самым возрастным хозяином Белого дома. За два года на посту он совершил бесчисленное количество ошибок в речи и странных действий, которые взволновали общественность. Есть впечатление, что политик не в силах стоять на ногах и страдает отклонениями. 5-tv.ru решил вспомнить ТОП-7 курьезов американского главы.

Приветствие невидимки

Пожалуй, самый частый курьез Байдена — это его упорное желание поздороваться с невидимкой. Одну из таких попыток он совершил в конце октября на выступлении в Питтсбурге. После речи про открытие нового моста, глава США сначала заблудился на ровном месте, а затем резко развернулся и начал разговаривать с пустотой. Позже он сделал еще один оборот и только после этого понял, куда ему нужно.

Несостоявшийся прыжок

Несколькими днями позднее Джозеф Байден «учудил» во время выступления в Пенсильвании, сымитировав прыжок на публике. Вице-президент страны Камала Харрис подыграла главе государства, притворившись, что придерживает его. Затем президент США послал присутствующим воздушный поцелуй и палец вверх с последующим скоропалительным бегством за кулисы.

Запутался в показаниях

Хозяин Белого дома не только теряется в пространстве, но также не помнит своих предвыборных обещаний. Так, на выступлении перед рабочими в Калифорнии Байден не только пошел не в ту сторону, сделав зигзагообразное движение, но и заявил, что пришел на пост президента, чтобы победить инфляцию. Но, если говорить на языке фактов, в борьбе политик явно проиграл, ведь во время его президентства только в сентябре инфляция в США превысила 8%, что стало самым высоким ростом цен за 40 лет.

Как Байден оператора испугался

Все знают старую шутку про то, что в России по улицам ходят медведи. Но Байдену для страха и медведь не нужен. Несколько дней назад стало известно, что президент США испугался бицепсов российского оператора одного из федеральных каналов. Чтобы побороть страх, политику пришлось даже подойти и потрогать руки Юрия Шолмова. Байден отметил, что мышцы Шолмова больше, чем голова заокеанского лидера.

Переродился

Шутки ради следует упомянуть, что Байден попадает в курьезные ситуации не только по своей воле. Иногда этому способствуют обстоятельства. В ноябре на саммите «Большой двадцатки» политик перевоплотился. В частности, в нем узнали коммунистического лидера Мао Цзэдуна. А все дело в национальных индонезийских костюмах, в которые переодели участников мероприятия.

Учись, студент

Президент США порой чувствует себя неуверенно на публике. Об этом говорит его склонность к использованию шпаргалок. Однажды его за это даже сравнили со студентом, но политическому деятелю показалось мало. Во время интервью телеканалу CNN некий листочек предательски выскочил то ли из-под руки, то ли из рукава. При этом ведущий быстро сориентировался и помог незадачливому «фокуснику».

Не спи, замерзнешь

Ну, а завершить ТОП можно еще одним нестандартным случаем, за который 46-го президента США высмеял его народ. В августе прошлого года на встрече с израильским премьером Байдену, видимо, стало скучно, поэтому он решил поспать. «Сонный Джо» опустил голову на грудь, и прикрыл глаза. Так продолжалось почти минуту. Простые американцы назвали политика позором для Штатов, а члены Республиканской партии и вовсе потребовали его отставки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Путин не собирается поздравлять Байдена с юбилеем.