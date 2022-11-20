Турецкие ВВС ударили по четырем регионам в Сирии и одному в Ираке

Фото: www.globallookpress.com / Eurokinissi

Турецкая сторона официально подтвердила информацию о проведенных атаках.

Турецкие Военно-воздушные силы ударили по четырем сирийским регионам, а также по одному в Ираке. Об этом сообщает телеканал A haber. Удары нанесены в рамках операции по уничтожению террористов «Коготь и меч», которая была проведена в ночь на воскресенье. Турецкая сторона официально подтвердила информацию.

До этого о проведении операции сообщило министерство национальной обороны Турции. В ведомстве уточняли, что атаки направлены на сирийское крыло запрещенной в стране партии на севере Сирии и на севере Ирака.

Позже глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявлял, что при проведении операции военные уничтожили штабы, базы и укрытия террористов в Ираке и Сирии.

Несколько дней назад представитель «Сирийских демократических сил» (СДС) Фархад Шами говорил, что турецкая сторона бьет по сирийскому городу Кобани на севере Алеппо. Атаку с воздуха подтверждал генеральный командующий СДС Мазлум Абди.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на ком лежит вина за теракт в Стамбуле.