Пугачева позавидует: сколько стоит роскошный особняк Ханны и Пашу

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Семейное гнездышко было общей мечтой знаменитой пары предпринимателя и артистки.

Генеральный директор и соучредитель музыкального лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов) и его супруга, певица Ханна (Анна Иванова) достроили общий дом. Об этом предприниматель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на праздновании дня рождения музыканта ELMAN, где Курьянов был среди гостей.

«Мы пять лет его строили!» — признался Пашу, отметив, что особняк встал в копеечку.

Собеседник сказал, что дом был общей мечтой семейства. Но им непросто было от того, что реализация этой мечты на двоих оттягивалась каждый день, поскольку стройка велась длительное время.

«Много чего надо выбирать каждый день, помимо основной работы. Потом что-то не подходит, потом разные мнения: у жены одно, а у меня свое. Непросто», — заявил коллега рэпера Тимати.

Пашу отметил, что некоторые вещи по обустройству и строительству были принципиально важны для него, поэтому он принимал решения самостоятельно. Ханна решала в одиночку те вопросы по дому, которые не особо его волновали.

Пара поженилась в 2015 году. Несмотря на довольно приличный срок отношений для знаменитостей, во время возведения семейного гнездышка не обошлось без конфликтов.

«Ссорились, конечно, но по-доброму», — с улыбкой вспоминает Пашу.

Отметим, что певица должна родить второго ребенка от предпринимателя уже в феврале этого года. Семья уже позаботилась о том, где расположится детская в их общем доме.

«Пока только выбрали комнату и кровать. Все остальное — когда прилетим. Рожать мы будем в Дубае, а когда прилетим, будем этим заниматься», — заключил Павел Курьянов.

До этого гендиректор лейбла Black Star объяснил, почему Ханна будет рожать в ОАЭ. Звездному союзу не очень нравится российская погода в феврале, да и находясь на Родине работа не отпустит родителей, которые должны будут сфокусироваться на малыше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что риелтор назвал сумму нового дома певицы Ханны. Спойлер: это одно из самых дорогих и роскошных приобретений среди звезд за последнее время.