«Люди высказались»: Илон Маск восстановил аккаунт Дональда Трампа в Twitter

Фото: www.globallookpress.com / White House

Новый владелец соцсети накануне провел опрос, и чуть больше половины пользователей захотели снова читать твиты экс-президента США. Сам политик, к слову, не обрадовался новости.

Владелец соцсети Twitter Илон Маск восстановил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Страница политика была заблокирована 8 января 2021 года после беспорядков, которые учинили его сторонники в Капитолии. В тот день в потасовках погибли пять человек. Решение о возврате Трампа принимали пользователи ресурса, Маск предложил им проголосовать. Мнения разделились почти поровну, 51,8% юзеров все же захотели вернуть Трампа.

«Люди высказались. Трамп будет восстановлен», — сообщил Маск.

На этой неделе предприниматель восстановил аккаунт комика Кэти Гриффин, который был забанен за изменение имени в профиле на «Илон Маск», что нарушило новое правило — соцсеть запрещает выдавать себя за другое лицо, если это не пародийная страница. Вернулись также психолог Джордан Питерсон и сатирический портал The Babylon Bee. Получивший второй шанс Трамп, впрочем, не обрадовался результату опроса.

Как пишет агентство Reuters, экс-президент заявил, что не заинтересован в использовании Twitter даже несмотря на желание юзеров читать его посты. Подчеркивается, что в голосовании приняли участие более 15 миллионов человек, увидели его 134 миллиона, но перевес оказался незначительным. Политик отметил, что не видит никаких причин возвращаться. Ему больше нравится собственная социальная сеть Truth Social. Она якобы привлекает больше пользователей, чем Twitter, и работает «феноменально хорошо».

Незадолго до окончания опроса по Трампу Илон Маск сообщил об атаке «армии ботов и троллей». Бизнесмен объявил, что это голосование преподнесло ему несколько ценных уроков по организации систем безопасности. Примечательно, что именно засилье ботов бывший американский лидер называет главным минусом Twitter, и поэтому не хочет вести там блог.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2024 году.