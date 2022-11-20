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Эксперт заявил, что омега-3 нужно включить в рацион курильщикам, людям с лишним весом, пожилым, а также недавно переболевшим гриппом или инфекционным заболеванием.

Рыбий жир, он же омега-3, помогает бороться с тромбозом, заявил в эфире федерального канала врач и телеведущий Александр Мясников. По словам доктора, эта добавка особенно полезна людям из группы риска по возникновению тромбов — курильщикам, пожилым, страдающим ожирением. Также закупорка сосудов нередко проявляется как последствие перенесенного вирусного (грипп) или инфекционного заболевания. Таким пациентам тоже показан рыбий жир в рационе.

Тромбоэмболические осложнения — не шутка. Сегодня они считаются распространенной причиной смерти человека среднего и старшего возраста, случается беда и с молодыми людьми. Умирают практически мгновенно. По словам Мясникова тромбоз может еще и передаваться по наследству. Избежать преждевременной кончины можно профилактическими мерами. К ним относят здоровый образ жизни, рациональное питание, физическую активность.

К общим рекомендациям обычно добавляются персональные, в том числе медикаментозная терапия. Но бездумно принимать разжижающие кровь лекарства опасно, тем более нельзя назначать их себе самостоятельно после просмотра рекламы или по совету друга. Неконтролируемый прием препаратов скорее приведет к смерти, чем нехорошая наследственность.

«Омега-3 препятствует тромбозам и достаточно безопасный препарат. Вся моя семья и я пьем рыбий жир из дикого камчатского лосося, потому что он не накапливает тех вредных веществ, которые накапливает рыба, выведенная в садках, кучно живущая», — заявил Мясников.

Важно напомнить, что прием любых таблеток и микстур, а также БАДов и витаминов стоит предварительно обсудить с лечащим врачом. Однако теледоктор считает, что рыбий жир абсолютно безопасен, и навредить им себе невозможно, если соблюдать дозировку и выбирать качественный продукт.

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