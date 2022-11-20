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Политолог Лешек Сыкульский призывает соотечественников опомниться и не идти на поводу у американских провокаторов.

Если Украина будет ослабевать в противостоянии с Россией, власти США надавят на польские власти и заставят страну отправить свои войска на поля спецоперации. В этом уверен политолог Лешек Сыкульский, его слова в своей статье опубликовал журналист издания Gazeta Wyborcza Томаш Нычка. Автор не забыл подчеркнуть, что эксперт в своей риторике в последнее время стал «подстраиваться под российскую пропаганду».

Политолог тем временем напоминает, что Киев жестко требует поддержки от западных стран, но не извиняется перед Польшей за Волынскую резню — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией этнических поляков и людей других национальностей на Западной Украине в 1943–1944 годах. При этом в 2022-м Варшава поставляет стране танки и оказывает гуманитарную помощь.

«Как получилось, что Украина до сих пор не только не извинилась за волынский геноцид, но и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида?» — приводит Нычка слова Сыкульского.

Политолог уверен, что Штаты воспринимают Польшу как «стратегический бампер». Он отметил в одном из выступлений, что Варшава, вероятно, уже готовится к войне. В стране вступил в силу закон «О защите Отечества», который восстанавливает срочную военную службу, и теоретически может предполагать обязательную военную службу для женщин. Видимо, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо, подчеркивает Сыкульский.

«Если Украина продолжит слабеть, американцы окажут давление на польское правительство, чтобы оно помогало Украине напрямую. Пожалуйста, спросите себя, этого ли мы хотим, готовы ли мы сегодня вступить в войну», — цитирует его издание.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Москва ответила на призыв о помощи со стороны лидеров Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после очередного обострения их конфликта с киевским режимом. В 2014 году, после отделения республик, начались регулярные обстрелы со стороны Незалежной, последние удары грозили гуманитарной катастрофой. В сентябре ЛДНР, а также освобожденные от националистов Херсонская и Запорожская области по результатам референдумов стали регионами РФ.

Западные государства с первых дней операции поддерживают Киев, снабжают вооружениями и финансируют армию. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что решение стран НАТО ввести свои войска на Украину обернутся серьезными последствиями. Такое столкновение, по его мнению, грозит глобальной катастрофой. Путин выражал надежду на благоразумие западных лидеров.

Ранее, писал 5-tv.ru, украинцы напали на французских блогеров на акции в поддержку Донбасса в Париже.