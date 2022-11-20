Кучера назвал Ивлееву лидером движения необразованных и невоспитанных женщин

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Телеведущий объяснил феномен популярности блогера и сравнил ее с другой знаменитой блондинкой — Ольгой Бузовой.

Актер и телеведущий Оскар Кучера раскритиковал популярного блогера Настю Ивлееву, назвав ее лидером движения необразованных женщин. В интервью Елене Якимчук на YouTube он подчеркнул, что блондинка прославилась только благодаря армии таких же «недалеких» поклонников. Соответствовала запросу общества.

«Мне кажется, что она не самый далекий человек, но она суперзвезда. Я посмотрел несколько программ с ней. Понимаю, что в ней есть что-то от сохи: простое, близкое народу, как в Бузовой», — заявил 48-летний артист.

Осуждать Ивлееву и поющую телеведущую Ольгу Бузову Кучера не спешит. Он полагает, они нужны публике, раз из года в год пользуются признанием. Более того, дамы вдохновляют свою аудиторию. Глядя на них, девушки без талантов и знаний в голове начинают верить в свой потенциал. Не осудил, называется.

Оскар Кучера, актер, телеведущий. Источник фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Смотрят на нее и думают — если она смогла, то и я смогу. У них проекция идет — это лидер нашего движения необразованных и невоспитанных женщин. Если она зарабатывает на этом деньги и она способна, почему нет», — иронизировал Кучера.

Недавно Анастасия Ивлеева попробовала себя в большом кино. Она снялась в сериале «Монастырь» о тусовшице, скрывающейся от опасных людей в православном храме и, разумеется, этот опыт меняет девушку навсегда. Партнером по проекту стал Филипп Янковский, сыграл батюшку. По словам коллеги, блогер оказалась очень способной и старательной, на его глазах буквально выросла актриса. Очевидно, Кучера бы с ним поспорил.

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